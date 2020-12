Laatste aflevering van 'Vijf Jaar Hier' met de families Al-Hasbani en Bakhash

Foto: Canvas - © VRT 2020

In de laatste aflevering van 'Vijf Jaar Hier' op Canvas gaat het over twee Syrische families die in 2015 in ons land asiel hebben aangevraagd.

Van alle eerste asielverzoeken in 2015 (39.065) kwam één vierde (10.295) van mensen uit Syrië. Het overwicht aan mannen (65%) is hier minder groot dan bij mensen uit Irak en Afghanistan, de twee andere landen in de top 3 van de herkomstlanden. Dat wijst op een groter aandeel koppels en gezinnen.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011, zijn 5,6 miljoen mensen het land ontvlucht. Nog eens 6,6 miljoen Syriërs zijn ontheemd of gevlucht binnen de grenzen van Syrië. Het beschermingspercentage voor Syriërs (het aantal mensen dat op basis van hun asielaanvraag bescherming krijgt) ligt in ons land rond de 97%. Dat is veel hoger dan de gemiddelde beschermingsgraad voor alle asielzoekers. Die lag in 2015 op 52,7% en in 2016 op 57,7%.

Portretten

De familie Bakhash en de familie Al-Hasbani zijn in 2015 vertrokken uit Syrië.

De familie Al-Hasbani komt uit Daraa. Vader Farouk was professor Frans en had een eigen talencentrum. Hij probeert eerst via de legale weg naar Europa te komen maar moet noodgedwongen de boot nemen via de Egeïsche Zee, samen met zijn vrouw en twee kinderen, Abdul en Saly.

'Voor de oorlog had ik nooit gedacht dat ik ooit mijn land zou verlaten. Je land verlaten is je geschiedenis verlaten.' - Farouk Al-Hasbani

De familie Bakhash zijn Syrische christenen uit Aleppo. De oudste zoon Antoine vertrekt eerst, via illegale weg. De ouders en broer krijgen, na een bombardement op de christelijke wijk van Aleppo, een humanitair visum voor België.

'We hebben vier jaar in oorlog geleefd. Onze glimlach verbergt de stress waarin we leefden. De toekomst zien we alsof we terug kinderen geworden zijn.' - Kinda Katat

De kinderen in beide gezinnen leren via de school of via het 'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers' (Okan) vlot Nederlands. Voor de ouders gaat het moeizamer. Ook het zoeken naar werk is voor de ouders niet eenvoudig. Leon Bakhash was juwelier in Aleppo maar vindt geen werk in die branche. Farouk moet zijn droom om les te geven aan de universiteit opgeven.

