Laatste aflevering van 'Taboe' over genderdiversiteit

In de laatste aflevering van 'Taboe' wordt Philippe Geubels vergezeld door vier mensen die hebben geworsteld met hun genderidentiteit. Vandaag lijkt 'kunnen zijn wie je bent' steeds meer mogelijk, maar in werkelijkheid zijn er nog veel obstakels voor mensen met een genderidentiteit die afwijkt van de binaire man-vrouw verdeling.

Philippe leert hen en hun verhalen kennen, en ontdekt dat er nog steeds veel onbegrip in de naaste omgeving heerst, met vaak een gebrek aan liefde tot gevolg.

Wat zijn de vooroordelen die nog bestaan rond genderdiversiteit? En hoe pijnlijk is het om te ondervinden dat je omgeving je tolereert maar vaak niet ten volle accepteert?

Philippe maakt samen met zijn gasten een daguitstap naar de Grotten van Han, huurt een pedalo in Bouillon en probeert op aanraden van zijn gast Jenna een dag met een andere genderexpressie te leven. Ze genieten ook van de prachtige locatie in combinatie met het ideale weer: ze plonsen de wateren van de Semois in, op zoek naar afkoeling.

De geportretteerden

Jenna is een trans vrouw van 30 jaar. Ze werkt op het kabinet van een Brussels minister. Al vroeg ontdekte Jenna dat ze zich vrouw voelde, maar ze heeft het idee van transitie lang voor zich uitgeschoven. Sinds 2018 is ze officieel Jenna. Haar omgeving tolereerde haar wel, maar ze werd moeilijk geaccepteerd. Ondertussen is alles steeds meer gaan kloppen voor haar, ze is wie ze werkelijk is.

Sem (29) identificeert zich als non-binair. Sem groeide op in een religieuze omgeving. Diens familie heeft nog steeds problemen om hen te accepteren. Voor zover Sem zich kan herinneren, heeft die altijd een fout lichaam gehad. Sem voelde zich vaak anders, maar is daar nooit mee gepest geweest. Die heeft een borstverwijdering achter de rug, wat voor hen een grote stap en opluchting was.

Samuel (59) werd als vrouw geregistreerd bij de geboorte, maar heeft zich nooit vrouw gevoeld. Omdat daar vroeger veel minder aandacht rond was, heeft hij die gevoelens lang onderdrukt en ontkend. Op zijn veertigste komt het keerpunt: het begin van zijn transitie. Zijn levenskwaliteit is nu veel beter. Volledig aanvaard door familie en vrienden voelt hij zich nu intens gelukkig.

Emmanuelle (53) werd geboren met een intersekse variatie, en ging als man door het leven tot hun 40ste. Sindsdien begon Emmanuelle aan een transitie. De periode van hun jeugd wordt gekenmerkt door operaties, waar Emmanuelle eigenlijk geen zin in had, maar naar hun mening werd nooit gevraagd. Sinds de komst van het internet ontdekte Emmanuelle de wereld van gender, in al zijn vormen. Nu identificeert Emmanuelle zich als genderfluïde omdat identiteit volgens hen zeer contextgedreven is.

'Taboe', zondag 5 februari om 20.05 uur op Eén en VRT NU.