Laatste aflevering van 'Factcheckers'. Derde seizoen is besteld!

Foto: Eén - © VRT 2020

Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille gingen in het tweede seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er nu eigenlijk klopt van de tsunami aan berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen over van alles en nog wat.

Daarbij hadden ze één doel voor ogen: de waarheid achterhalen en niets dan de waarheid. En dat hebben ze heel dit seizoen met veel volharding, succes en waardering gedaan.

Wekelijks keken meer dan een miljoen kijkers naar 'Factcheckers'. Er valt bovendien nog veel meer te checken en dus heeft Eén nu al beslist dat er ook een derde seizoen komt.

Maar voor het zover is gaan de 'Factcheckers' in de laatste aflevering van deze reeks na of je gestolen fietsen effectief zo makkelijk kan terugvinden met een GPS-tracker als in de media wordt beweerd. Ze onderzoeken ook of het klopt dat het in Vlaanderen nergens nog echt stil is. En klopt het dat er een brood bestaat dat ook lekker is voor kankerpatiënten die hun smaak hebben verloren door de chemo?

Is een GPS-tracker dé oplossing voor fietsdiefstallen?

Fietsen zijn vaak makkelijke doelwitten voor professionele of gelegenheidsdieven. Niet fijn als je daarmee geconfronteerd wordt. Gelukkig bestaat er zoiets als een GPS-tracker. Volgens heel wat berichten in de media is dat dé oplossing tegen fietsdiefstal?

Hoe werkt het? Je plaatst zo’n tracker op je fiets en vervolgens kan je het signaal via een app op je smartphone tot op de meter volgen. Maar doen die trackers ook wat ze beloven? Om dat te checken zetten Jan en Thomas drie 'lokfietsen' uit in fietsenstad Gent: een elektrische mountainbike, een herenfiets en een plooifiets. Zullen ze ook gestolen worden? En vooral: vinden Thomas en Jan de fietsen terug met de GPS-trackers?

En wat blijkt? Jan en Thomas zitten nog geen vijf minuten te surveilleren en de eerste GPS-tracker begint te bewegen: het zadel van de mountainbike blijkt gestolen. Een paar dagen later wordt ook een tweede fiets gestolen. Maar vinden Jan en Thomas de trackers en dus de fietsen ook echt terug? Het wordt een spannende achtervolging...

'Herinner je de storm Odette nog eind september? Wel die nacht wilden Thomas en ik onze drie fietsen laten stelen. En wat er dan gebeurde, acht je gewoon niet voor mogelijk. Na letterlijk vijf minuten was ons zadel al gepikt met de GPS-tracker in. En een paar dagen later onze tweede fiets. Waanzin!' - Jan Van Looveren

Op zoek naar stilte

Nergens in Vlaanderen is het nog écht stil. Dat 'verontrustende' nieuws lazen de Factcheckers onlangs in enkele kranten. Want rust hebben we meer dan ooit nodig. Maar klopt het ook? Vlaanderen telt bijvoorbeeld toch negen officiële 'stiltegebieden', die volgens de overheid ook echt stil zijn, dus zonder enige storende menselijke activiteit. Britt en Jan gaan op zoek naar échte stilte in Vlaanderen.

'Ik zoek regelmatig de rust en stilte op, zelfs in Antwerpen, de stad waar ik woon. Ik heb dat nodig. Maar nu zou die rust volgens recente artikels niet meer bestaan in Vlaanderen. Dat wilde ik gewoon checken en vooral liever niet geloven.' - Britt Van Marsenille

Oncobrood laat chemopatiënten met smaak eten

Kankerpatiënten krijgen vaak chemotherapie. Die doden kankercellen maar hebben ook onaangename bijwerkingen. Haarverlies is algemeen bekend, maar dat chemo vaak ook de smaak van patiënten aantast, is veel minder geweten. Net op het moment dat ze alle krachten nodig hebben om te vechten tegen die ziekte, verliezen ze de goesting om te eten omdat niets hen nog lekker smaakt.

Maar nu zouden onderzoekers een brood ontwikkeld hebben dat wel nog zou smaken als je chemo krijgt: oncobrood. En dat interesseerde Britt enorm. Ze zocht en vond twee kankerpatiënten, elk met een specifiek smaakprobleem. Peter is 44, heeft lymfeklierkanker en om de 14 dagen krijgt hij een chemokuur. En Sylvia is Nederlandse, maar woont al 35 jaar in ons land. Ze kreeg eind vorig jaar borstkanker en krijgt net als Peter om de twee weken een chemokuur. De smaak van Sylvia en Peter is zo sterk veranderd dat ze sommige geuren en smaken zelfs niet meer kunnen verdragen.

Britt schiet in actie en gaat samen met van Lobke Van den Wijngaert van het Center for Gastrology op zoek naar smaken die Peter en Sylvia nog wel kunnen proeven. En na vele testen vinden ze een paar extreme smaken die ze lekker vinden. Op basis daarvan gaat Lobke aan de slag en maakt ze een recept voor de oncobroden. Britt schakelt vervolgens 'bakker Jan' in - Jan is inderdaad bakker geweest - en samen bakken ze de broden voor Sylvia en Peter. Zullen ze die ook lekker vinden? Het resultaat is fenomenaal en ontroerend: voor het eerst in lange tijd kunnen Sylvia en Peter weer genieten van iets dat zo gewoon is als een brood.

'Als er één factcheck was van het afgelopen tweede seizoen waarvan ik hoopte dat hij juist was, dan was het die over het oncobrood wel. Het maakte me zo gelukkig om te zien hoe twee chemopatiënten weer konden genieten van iets simpel als een brood.' - Britt Van Marsenille

'Factcheckers', woensdag 27 januari om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.