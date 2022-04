Laatste aflevering van 'De Notaris' over verkopen

De meeste mensen komen voor het eerste bij de notaris voor de aankoop van een woning of een bouwgrond. Vroeger gebeurde dat vaak via openbare verkopen op café, maar die zijn door de digitale evolutie en door corona heel zeldzaam geworden.

Notarissen verkopen nu via onlineveilingplatform Biddit. 'Die openbare verkoop was, als we eerlijk zijn, niet meer van deze tijd', zegt notaris Dirk Michiels. 'Wie gaat er nu een dag of een halve dag verlof nemen om in een café te gaan zitten, om dan nog niet zeker te zijn dat je de woning kan kopen en dat soms twee namiddagen achter elkaar?'

Erenotaris Guillaume Roberti de Winghe - de zevende en laatste generatie van een notarisgeslacht dat begon in 1783 - volgt die redenering niet. 'Ik deed dat graag, die openbare verkopen. Vooral op café in de dorpen en zo. Je ziet de mensen en je weet aan wie je verkoopt. Door digitalisering gaat net dat menselijke aspect verloren.' De kijker kan zelf oordelen, want De notaris volgt zowel een verkoop op Biddit.be als een openbare verkoop in een café, met zoals gebruikelijk in Vlaams-Brabant het kaarsje dat in brand gestoken wordt voor de derde klop.

'De Notaris', donderdag 7 april om 21.35 uur op Eén.