Laatste aflevering! 'Camping Coppens' opent officieel de deuren

Gemiddeld 926.000 kijkers - goed voor 38% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) - volgden de voorbije weken het avontuur van Staf Coppens en zijn gezin in Zweden. In de laatste aflevering van 'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden' op maandag opent Camp Grinsby nu heel snel de deuren.

De extra hulp - oudste broer Maarten en boezemvriendin Inez met haar man Richard - is meer dan welkom in deze finale fase. Met man en macht wordt er gewerkt om de camping helemaal op punt te krijgen voor de grote opening.

Voor Monique is het allerbelangrijkste op de camping dat het sanitair proper is. Daar maakt ze nu in hun eigen Camp Grinsby een erezaak van. Terwijl zij samen met Inez het volledige sanitaire blok voor haar rekening neemt, trekt Staf het twintig hectare grote domein in om de negen ecologische toilethuisjes ook van een poetsbeurt te voorzien. Maar in het laatste hutje wacht hem een minder aangename verrassing. Staf: 'Oh nee, hier heeft een reiger overwinterd die niet kon lezen dat je het deksel naar beneden moet doen. Maar dat is part of the job. Ik ben er niet vies van, echt niet.'

Camp Grinsby heeft een gloednieuw logo en dat wordt ook net voor de opening geleverd. Het is een gevaarte van 250 kg bestaande uit steen en staal. Staf is meteen onder de indruk: 'Wauw, this is better than in my imagination! Beautiful!' Dit pronkstuk krijgt vanzelfsprekend een prominente plaats aan de inkom van de camping. Camping Coppens is nu officieel open! Oudste broer Maarten kijkt de nieuwe toekomst van Staf, Monique en de kinderen met vertrouwen tegemoet: 'Ik denk dat het goed komt. Het zijn ook plantrekkers he. Staf en zijn gezin zijn naar hier vertrokken op een moment dat ze wisten dat ze deze camping niet konden kopen. En kijk waar ze nu staan.'

In de winter worden de wegwijzers naar Camp Grinsby afgedekt wegens sluiting. Terwijl Staf samen met de vorige eigenaar Anders de signalisatie terug vrijmaakt, rijden de eerste campinggasten het domein al op. En daar zijn ook al Belgen bij. Eén van de arriverende mobilhomes blijkt een gigantisch Concorde-model te zijn. Als Monique het gevaarte ziet, geraakt ze in paniek: 'Kan dat ding hier wel staan?' Ze belt snel Staf op, maar die staat helaas hoog op de ladder een wegwijzer vrij te maken.

Het gezin Coppens kan nu echt aan het nieuwe leven in Zweden beginnen. De kinderen hebben hun draai gevonden op school en Monique en Staf zullen vanaf nu de handen vol hebben op de camping. 'Gaan we het kunnen', vraagt Staf met een klein hartje aan Monique. Die antwoordt iets zelfzekerder: 'We zullen wel moeten he. We zijn dit avontuur nu aangegaan.' 'Ja, het zal wel lukken', mijmert Staf terwijl hij van het uitzicht over het Stora Bör meer geniet.

'Camping Coppens: Op Weg Naar Zweden', maandag 24 mei om 20.40 uur bij VTM.