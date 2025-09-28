'Laat mij uitspreken': Leen Dendievel vecht voor haar plekje in 'De Verraders'

Voor Leen Dendievel breekt vanavond mogelijk haar laatste dag aan in het kasteel van 'De Verraders'. Na haar opvallende rol in de verbanning van bondgenoot Roger hangt er een donkere wolk boven haar hoofd.

Aan het ontbijt stort ze zich op medekandidaat Jens, die haar verdenkt. 'Vertel me wat ik moet doen om je te overtuigen', smeekt ze. Maar haar stortvloed van woorden wekt vooral argwaan op. 'Ik heb oprechte paniek gezien. Bizar, want dat is exact hoe een verrader zou reageren', oordeelt Jens. Leen zelf voelt de muren op haar afkomen: 'Ik word nu geviseerd dus ik ga me heel hard moeten bewijzen.' Maar Jens zijn agressieve speelstijl maakt hemzelf ook verdacht… Draait de ronde tafel uit op een ware nachtmerrie?

