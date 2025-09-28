'Laat mij uitspreken': Leen Dendievel vecht voor haar plekje in 'De Verraders'

Voor Leen Dendievel breekt vanavond mogelijk haar laatste dag aan in het kasteel van 'De Verraders'. Na haar opvallende rol in de verbanning van bondgenoot Roger hangt er een donkere wolk boven haar hoofd.
Aan het ontbijt stort ze zich op medekandidaat Jens, die haar verdenkt. 'Vertel me wat ik moet doen om je te overtuigen', smeekt ze. Maar haar stortvloed van woorden wekt vooral argwaan op. 'Ik heb oprechte paniek gezien. Bizar, want dat is exact hoe een verrader zou reageren', oordeelt Jens. Leen zelf voelt de muren op haar afkomen: 'Ik word nu geviseerd dus ik ga me heel hard moeten bewijzen.' Maar Jens zijn agressieve speelstijl maakt hemzelf ook verdacht… Draait de ronde tafel uit op een ware nachtmerrie?
'De Verraders', vanavond om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.
Maandag 29 september 2025 om 16u15 »
Tijdens het conclaaf ontdekken de verraders dat er een vierde bondgenoot is die zich bij hen voegt. Met z'n vieren smeden ze het plan voor hun tweede moord.
Dinsdag 30 september 2025 om 23u45 »
Zaterdag 4 oktober 2025 om 23u50 »
Zondag 5 oktober 2025 om 19u55 »
Staf Coppens neemt twintig bekende Vlamingen mee naar een mysterieus kasteel voor een psychologisch spel vol leugens, verraad, manipulatie en verdachtmakingen. Zeventien van hen worden bondgenoten, drie onder hen krijgen de rol van 'verraders'.
Maandag 6 oktober 2025 om 16u15 »
Voorlopig moeten de verraders enkel toekijken hoe de bondgenoten elkaar uitschakelen. Een geheime, spannende missie voor de verraders kan daar echter verandering in brengen.