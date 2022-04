Kritische gast Regi komt 'de hut' van Kathleen en Steven keuren

Wat begon als een nachtmerrie voor Kathleen en Steven, wordt nu eindelijk écht een droom. In een nieuwe aflevering van 'Villa Zuid-Afrika' gaat het Droom Guesthouse - enkele weken later dan gepland - open.

Met nog wat mankementen en kinderziekten, weliswaar. Met een volgeboekt guesthouse zorgt dat bij Kathleen voor de nodige stress, en dan blijken de eerste gasten ook nog eens 'special guests' te zijn…

Kathleen en Steven krijgen nog meer 'vips' over de vloer, want ook goede vriend Regi komt het guesthouse keuren. Als 'hotelmens' blijkt hij een héél kritische gast met hoge verwachtingen te zijn. Kunnen Kathleen en Steven deze inlossen of krijgen ze een slechte review van Regi?

'Villa Zuid-Afrika', dinsdag 12 april om 21.45 uur bij VTM 2.