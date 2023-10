Krijgt Tine eindelijk terug de rust die ze verdient?

In de vijfde aflevering van dit seizoen strijkt de 'Extreme Makeover'-bus neer in Ravels. Leerkracht Tine woont er samen met haar partner Nele en de vijf kinderen in een half afgewerkt huis.

Half afgewerkt, want een auto-immuunziekte gooide jaren geleden serieus roet in het eten van Tine en Nele.

Het kan verkeren, zei Bredero. Jaren geleden zag het er heel goed uit voor Tine. Ze had een heel leuke job in het buitengewoon onderwijs, sportte tot 10 uur per week en vond opnieuw de liefde bij Nele. Samen vormen ze intussen een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Tot bij Tine een auto-immuunziekte werd vastgesteld. Ze reageert sindsdien overgevoelig op eten en kent hartritmestoornissen. Zelfs in de buurt komen van eten doet haar vaak opzwellen. 'Alsof ik permanent griep heb', zo omschrijft Tine haar ziektebeeld. Tine heeft nog 1 droom: oma worden in een mooi huis.

Door die serieuze hypotheek op hun leven, raakte de woning van Tine en Nele nooit helemaal afgewerkt. Tot dochter Amber het heft in handen neemt en het gezin inschrijft voor Extreme Makeover Vlaanderen. Meteen komt een ganse ploeg van vrienden, buren en familie in gang en dat onder de deskundige leiding van Tom, Anneke en creatieveling Dieter. Zij vormen zich al snel een idee van wat moet komen. Kern van het huis moet onder meer de enzymenvrije keuken voor Tine worden.

Want Tine kan al jaren niet meer op restaurant. Bij wijze van ontspanning wil James daar nu verandering in brengen. Het hele gezin gaat nog eens zorgeloos allergievrij dineren. Een verademing die hopelijk beter afloopt als die keer toen Tine na een etentje in het ziekenhuis belandde.

Intussen zet de bende vrijwilligers zijn tanden in dit project. De keuken wordt onder handen genomen, een nieuwe zetel krijgt een centrale plaats in het huis. En Dieter, die zit met een cocktail in de hand in de tuin...

Komt dat wel goed met die tuin? Waarom zaagt nonkel Ronny dat glasraam uit die deur? Zullen Tine en Nele wel fan zijn van al die kleuren in huis? Wat zal de kleine Willem vinden van zijn drakennest? En vooral: zal Tine eindelijk de nodige mentale rust vinden in haar gerenoveerde huis?

'Extreme Makeover Vlaanderen', donderdag 5 oktober om 21. uur op Play4 en GoPlay.