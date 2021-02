Krijgen de Meilandjes tijdig de verbouwing rond?

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

Martien: 'Wat ben ik het zat, het komende jaar neem ik geen hamer of verfkwast meer in mijn handen.' De droom was om een bed & breakfast te beginnen in Frankrijk, maar eigenlijk vindt de familie Meiland het restaureren en mooi maken van het oude chateau het leukste.

Nu de verhuisdatum steeds dichterbij komt, wordt het spannend of ze de verbouwing op tijd af krijgen.

Het kleine bijhuisje, de gite, heeft een enorme transformatie ondergaan. Alleen door de coronacrisis heeft het werk lang stil gelegen en nog steeds liggen er grote klussen te wachten. Gelukkig zijn de meeste ruimtes wel klaar en mag Martien doen waar hij het beste in is, op zijn geheel eigen wijze de kamers inrichten en stylen. Het wordt zo mooi dat de familie er eigenlijk wel wil blijven wonen.

'Chateau Meiland', dinsdag 9 februari om 20.35 uur op Play5.