Krijgen Anouchka en haar zeven zonen na een warme thuis nu ook een warm huis?

In de zevende aflevering van 'Extreme Makeover' gaan we op bezoek bij Anouchka in Moerbeke-Waas. Ze woont er samen met haar zeven zonen in een klein huisje. Budget om te verbouwen is er niet nu al het beschikbaar geld opgaat aan medische kosten voor de zonen.

Anouchka vormt samen met haar zeven zonen een hecht gezin. Nochtans is het leven nog niet mild geweest voor haar. Toen zoon Brandon 2 jaar oud was, werd hij getroffen door een hersentumor. Twee van haar andere zonen hebben mucoviscidose en een van hen lijdt aan zware diabetes. Bovendien staat Anouchka er ook alleen voor in de opvoeding van haar jongens. En toch verliest ze de moed niet en blijft ze positief.

'Het lot heeft ons hier gebracht, hier hebben we zelf niet voor gekozen. ​ We maken er het beste van. Als de jongens vandaag lachen, dan is het goed. Wat morgen brengt, dat zien we wel', zo is haar levenshouding.

Ondanks haar eigen bewogen leven, staat Anouchka altijd klaar voor een ander. En dus verdient ze volgens vriendin Siska een duwtje in de rug.

'Ze cijfert zich altijd weg voor de kinderen. Nu is het tijd om iets terug te doen.'

Anouchka heeft het duidelijk moeilijk om de controle uit handen te geven, maar vriendin Jenifer moedigt haar hier wel toe aan. 'Anouchka toch, ontvang nu eens in plaats van zelf te geven!'

Het huisje een upgrade geven, het blijkt een heuse uitdaging. De woonvertrekken zijn erg klein: samen in de keuken eten moet met klapstoeltjes - want anders is er te weinig plaats - en de zeven jongens slapen allemaal in dezelfde kamer. Bovendien kent het huis ook vochtproblemen, niet bevorderlijk voor kinderen met longproblemen. De experts komen dan ook al snel tot het besluit dat het beter is om van nul te beginnen.

'Het zal niet lukken om te vertrekken van een huis vol problemen; er is gewoon niets om op verder te bouwen', zo stelt expert Tom. En dus gaat het team voor een modulair gebouwd huis dat volledig in elkaar gestopt wordt in een atelier om vervolgens ter plekke geïnstalleerd te worden.

Zal dat wel allemaal lukken in zo’n korte tijdspanne? ​ Raakt het uitzonderlijk transport niet verstrikt in de smalle wegen en bochten richting het huis van Anouchka en de boys? Duikt Michael Jackson plots op in Moerbeke-Waas? En waar gaat de bijna 100-jarige voordeur van het huis naartoe?

