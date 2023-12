KRC Genk & KAA Gent LIVE op Play Sports, Club Brugge LIVE op Play 5

Donderdag strijden onze Belgische clubs op verschillende Europese fronten: Club Brugge en KAA Gent gaan voluit voor groepswinst, voor KRC Genk is het hopen op een klein mirakel.

De Limburgers moeten zelf met minstens twee goals verschil winnen thuis tegen Cukaricki, en daarnaast moet Fiorentina de zege wegkapen bij Ferencvaros. KRC Genk - Cukaricki is te volgen op Play Sports 1 vanaf 18.20 uur, met commentaar van Philippe Crols. In de Play-studio ontvangt Gilles De Coster twee gasten, Bob Peeters en Frank Boeckx.

Dezelfde heren analyseren ook Club Brugge, dat op zoek gaat naar zijn vijfde opeenvolgende zege in Europa. Maar zelfs bij een gelijkspel thuis in Jan Breydel is blauw-zwart groepswinnaar. Club Brugge – Bodo Glimt, vanaf 20.55 uur op Play 5, met commentaar van Bart Raes en Geert De Vlieger.

AA Gent heeft vergelijkbare ambities als Club: de groepswinst binnenhalen, liefst met een overtuigende overwinning. En ook de Buffalo’s hebben genoeg aan een gelijkspel: Maccabi Tel Aviv - KAA Gent, vanaf 20.55 uur op Play Sports 1, met commentaar van Jelle Tack.

Daarnaast volgen we op Play Sports 2 Romelu Lukaku, die met AS Roma Sheriff Tiraspol ontvangt (vanaf 18.40 uur) en zien we wie in het onderling duel tussen Brighton en Marseille de groepswinst pakt (vanaf 20.55 uur).

We sluiten de avond af met alle hoogtepunten uit de Europa & Conference League in ons magazine: Stijn De Weert loodst je erdoor om 23.10 uur op Play 5 & Play Sports.

Donderdag 14 december

18u20 Play Sports 1, Studio LIVE: KRC Genk - Cukaricki

18u40 Play Sports 2, LIVE: AS Roma - Sheriff Tiraspol

20u55 Play Sports 1, LIVE: Maccabi Tel Aviv - KAA Gent

20u55 Play Sports 2, LIVE: Brighton - Marseille

20u55 Play 5, Studio LIVE: Club Brugge - Bodo Glimt

23u10 Play 5 & Play Sports: Highlights Europa & Conference League