Kostelijke fout in 'Konvooi': 'Je hebt net een baby met een hamer op zijn gezicht geslagen'

zondag 8 maart 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

'Ik moest kloppen want de bel doet het niet', moet Bockie gedacht hebben. Tijdens een nieuwe etappe is het konvooi getuige van de geboorte van een fameuze klok.

Wanneer Bockie bij wijze van babyshower als eerste de klok mag (in)luiden, maakt hij een cruciale en vooral dure fout. 'Je mocht niet op de letters slaan, je hebt ze beschadigd', klinkt het verbouwereerd bij de eigenaar van het bedrijf. Koren op de molen van Jeroom: 'Je hebt net een baby met een hamer op zijn gezicht geslagen (lacht).'



Ondertussen is het menens voor de kandidaten, want er moet voor het eerst een wagen 'Konvooi' verlaten. Een reeks zweepslagen, al dente spaghetti en wilde riverbugs moeten daar een stokje voor steken.

'Konvooi', vanaf zondag 8 maart om 20.00 uur op Play en in de app.



