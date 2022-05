Kortsluiting in de keuken van Anaïs & Cedric in 'Huis Gemaakt'

Alexia & Emiel glunderen in een nieuwe aflevering van 'Huis Gemaakt' op dinsdag 24 mei. Zij haalden vorige week de broodnodige kamerprijs binnen met hun gezellige tuin. 'En nu… on to the next', klinkt het enthousiast.

En ‘the next’, dat is de allerlaatste kamer die nog te verbouwen valt: de keuken. Het kloppend hart van elke woning. In Antwerpen veroorzaakt de keuken echter een serieuze kortsluiting. Niet op vlak van elektriciteit, maar wel in de hoofden van Anaïs & Cedric. Zij stuiten vlak voor de levering van de keuken op een groot probleem en moeten noodlijn Johny inschakelen.

Na een baaldag waarin niets lijkt te lopen zoals het zou moeten, zakt de motivatie van Cedric onder nul. Alleen moet de vloer nog betegeld worden met terrazzo-tegels. Daarbij stuit Cedric op een nieuw probleem: de vloer ligt niet waterpas en sommige tegels liggen hoger dan andere. 'We zitten in de shit en ik vind geen oplossing', reageert hij gefrustreerd. 'Dan wil je die tegels ergens steken waar de zon niet schijnt.' Noodlijn Johny brengt een koude douche…

Ook in Beringen worden tegels gelegd, typisch in de stijl van Eline & Younes. Younes wordt gepromoveerd tot ‘tegelman’, maar dan wel op zijn eigen, rustige tempo. En dat met nog zo’n 300 tegels voor de boeg, vooraleer de keuken kan geplaatst worden. Wat in Antwerpen en Beringen stroef loopt, lukt in Boortmeerbeek wel. Op de eerste dag is Emiel al aan zijn laatste tegel toe. Al zorgt daar - hoe kan het ook anders - de elektriciteit voor kopzorgen. Want waar waren ook alweer die verdomde stroomkabels verstopt?

'Huis Gemaakt' krijgt grote finaleweek, met maar liefst vier afleveringen op rij

Voor de drie 'Huis Gemaakt'-koppels breken de laatste loodjes aan. Heel binnenkort kan één van hen de sleutels van hun eigen droomhuis in ontvangst nemen. Een ongezien cadeau! Om de laatste emoties op de voet te volgen pakt 'Huis Gemaakt' voor het eerst uit met een razend spannende finaleweek. Daarin krijgen de kijkers niet één, niet twee, maar liefst vier afleveringen op rij te zien op maandag, dinsdag, woensdag én donderdag. Op maandag 30 en dinsdag 31 mei zetten de koppels de laatste puntjes op de i om hun droomwoning af te werken. Daarbij krijgen ze de hulp van enkele bekende Vlamingen. Op woensdag 1 juni is er de grote, zinderende finale van 'Huis Gemaakt' en wordt bekend welk koppel zijn eigen huis cadeau krijgt. Op donderdag 2 juni valt het doek over het huidige seizoen en volgt 'Huis Gemaakt' het winnende koppel vlak na hun overwinning, met de eerste emoties, de eerste reacties en de eerste minuten in hun spiksplinternieuw huis.

'Huis Gemaakt', dinsdag 24 mei om 20.35 uur bij VTM.