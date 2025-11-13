Kortrijk schakelt naar turbomodus in 'Mijn Restaurant': 'Als het rap moet gaan, dan doen we rap hé!'

In 'Mijn Restaurant' schakelen Charlotte en Aristide (Kortrijk) een versnelling hoger. En dat merken ook geheime recensenten Filip Peeters en Trésor Vets.

Het duo heeft nog twee stops te gaan: Lucien in Kortrijk en datcha in Gent. Hun oordeel beslist wie straks veilig kan ademhalen met een felbegeerde vrijstelling. Zodra Filip en Trésor Lucien binnenstappen, worden ze meteen herkend. 'Ik verschoot mij een ongeluk. Filip kan mega goed acteren en de man erover is Trésor. Van de cornflakes, maar dan beter', lacht Charlotte. Zoals in Antwerpen zetten de heren de boel extra op scherp door hun vertrektijd door te geven. Alleen gaat het dit keer nét iets té vlot. 'Als het rap moet gaan, doen we rap hé', lacht Aristide. Charlotte is minder enthousiast: 'Ik stond te sukkelen met mijn voorgerechten. Ze hadden hun aperitief nog maar net.' Maar is snelheid ook kwaliteit? Of klopt het spreekwoord dat haast en spoed zelden goed is?

Intussen stijgt de temperatuur ook in Gent. 'Sara en ik waren nucleair gisteren', bekent Ruslan. 'Het is hier één grote pressure cooker', vult Lauranne aan. Toch probeert Ruslan met een glimlach en goeie vibes de boel recht te trekken. De vraag is: houdt dat stand tot Filip en Trésor hun vork in het eerste gerecht zetten? 'In Kortrijk was het een choreografie, hier in Gent is het eerder verkeerschaos', grappen de heren. Wanneer de laatste hap is genomen, is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: wie pakt de felbegeerde vrijstelling en wie moet vrezen voor een vroege exit?

'Mijn Restaurant', donderdag 13 november om 20.35 uur op VTM.