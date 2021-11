Kordaat agent Stijn in 'Alloo bij de Verkeerspolitie': 'Je gsm bedienen op de fiets? Even gevaarlijk als in de auto!'

Op donderdag 4 november volgt Luk Alloo de verkeerspolitie van zones Gent en Sint-Niklaas op de lokale wegen. Tijdens een controleactie in het centrum van Sint-Niklaas houden de agenten een gehaaste fietser tegen.

'Je mag je gsm niet gebruiken op de fiets. We sturen je een boete toe van € 116', verduidelijkt agent Stijn. De fietser reageert ontgoocheld en wordt boos wanneer hij het grote bedrag te horen krijgt. 'Man, ik was op Google Maps de weg aan het zoeken naar mijn werk. Iedereen gebruikt zijn gsm op de fiets! Ik verdien € 60 per dag, dat is twee dagen werken voor niets', jammert de man. Agent Stijn is kordaat: 'Al fietsend met je gsm bezig zijn, is even gevaarlijk als met je gsm achter het stuur zitten.'

Verder krijgt Luk Alloo te maken met een nalatige chauffeur in opleiding die zonder gordel rondrijdt en bovendien zijn L-teken vergat op te hangen. Tijdens een actie 'snelheid met onderschepping' zetten de agenten heel wat auto’s aan de kant. De ene chauffeur betaalt de boete met de glimlach, de andere heeft het er duidelijk moeilijk mee. Chauffeur Anton heeft geen geldige verzekeringspapieren bij, waardoor de agenten zijn wagen meteen in de wielklemmen zetten... en hij te voet verder moet.

'Alloo bij de Verkeerspolitie', donderdag 4 november om 22.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.