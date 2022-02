Konijn is totally ready for 'The Masked Singer' en laat zich nu al zien

Alle wortels aan de kant want op vrijdag 4 februari maakt een echte badass z'n intrede in 'The Masked Singer'. Konijn kon niet wachten tot dan en cruisede vandaag al door het land om zich bekend te maken.

In het casino van Oostende liet Konijn vanochtend de dollars rollen en ging hij/zij op de foto met de fans. Nadien maakte Konijn de Gentse wateren onveilig op een speedboat en trok de Masked Singer richting Stadsfeestzaal in Antwerpen, die in party modus werd gebracht met een coole dj-set. Het mag duidelijk zijn: Konijn is here to kick some ass!

Konijn is living the life. Hij/zij houdt van blingbling en luxe. Konijn sluit deals in donkere steegjes om te kunnen leven als een echte king of queen. Konijn is een beetje een badass maar everybody loves him/her!

'Ey, ey, ey! Dit is Ko-to-the-nijn, aka Konijn', klinkt het. 'Ik hiphop hier met de juiste stijl het toneel op en ben honderd procent gereed om erin te springen. Ik hoor graag bij de club. En hoor tot een hechte familie. Maar je zal zien dat ik ook alleen kan scoren. Yow, ik ben overduidelijk geen angsthaas. Daarvoor ben ik veel te brutaal. Als ik wat rond snuffel kan ik het angstzweet van de anderen al ruiken. Dus bring it on!'

Maak hier kennis met Konijn:

Wie is Konijn echt? Vrijdag 4 februari laat hij/zij zich voor het eerst horen in 'The Masked Singer' om 20.35 uur bij VTM.