Koen Wauters maakt het wel heel bont in 'Wie Zoekt Die Wint'

In 'Wie Zoekt Die Wint' verbergen Jens en zijn verstopteam dit keer geen 100.000 euro in een huis, maar wel in een school.

De honderden groene bankbiljetten die in de klassen, refter en turnzaal van basisschool De Dames in Antwerpen verstopt zitten, zouden goed van pas komen om de speelplaats wat groener te maken. Vier leerlingen van klas 6B gaan met juf Sarah en turnmeester Dean dan ook stevig tekeer om zoveel mogelijk ‘cash in de klas’ te vinden. Niemand minder dan Koen Wauters gaat samen met hen krijtdouches, verfemmers en héél veel confetti te lijf. Al maakt Koen het wel heel bont met die verfemmers… Jaagt hij 'de VTM' op kosten voor een nieuw paar schoenen?



