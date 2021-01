Koen Krimson, Zohra Meskens en Fabio Van Geel flitsen terug naar 1996 in 'Wat Een Jaar!'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Donderdag 14 januari keren gastheer Koen Wauters en teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel terug naar 1996 in 'Wat Een Jaar!'. In dat jaar komen 300.000 mensen op straat tijdens De Witte Mars in Brussel, wint Luc Van Lierde als eerste Europeaan de Ironman Hawaï met een recordtijd en gaat iedereen uit de bol op 'Lift U Up' van 2 Fabiola.

Voor de gelegenheid kruipen Koen, Nathalie en Jonas daarom in de huid van Pat Krimson, Zohra en danser Fabio Ponente. Het trio krijgt bezoek van Bartel Van Riet, die op zijn 14 jaar al de liefde voor de natuur in zich had, en actrice Liesa Naert, die als 14-jarige haar eigen kleren maakte.

Bekijk de video van Koen Krimson, Zohra Meskens en Fabio Van Geel hier:

In 'Wat Een Jaar!' komt ook Yves De Wolf langs, die in 1996 het nieuws haalde. Yves kreeg in dat jaar een speciaal cadeau voor zijn 29ste verjaardag, dat hem bijna fataal werd. Aan Nathalie, Jonas, Bartel en Liesa om te raden waarom Yves een nieuwsitem was in 1996.

'Wat Een Jaar!', donderdag 14 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.