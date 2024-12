'Knappe Koppen' over Nanobodies

Raymond Hamers en Serge Muyldermans zijn de ontdekkers van wat misschien wel de belangrijkste biotech-ontdekking ooit in ons land genoemd mag worden.

De nanobodies: kleine antilichamen van kameelachtigen.

Serge Muyldermans: 'Alles begon met Hamers die een practicum leidde en ontdekte dat kamelen speciale antistoffen hebben. Wij waren eersten die dat zagen. Da’s een euforisch gevoel. Een ontdekking waarvan we niet konden voorspellen waar ze ons ooit zou brengen.'

In 1989 laat professor Raymond Hamers zijn studenten een klassieke oefening doen: antilichamen isoleren uit bloed. Hij vindt een zak oud kamelenbloed in de diepvriezer en laat ze daar op oefenen. Raymond ziet tot zijn verbazing dat het resultaat van de studenten niet kan kloppen. Er is iets aan de hand met dat bloed. Zijn assistent Serge doet de proef opnieuw en komt tot hetzelfde resultaat. Ze ontdekken dat de antilichamen van kamelen er helemaal anders uitzien dan die van andere dieren. Hoe een zak oud kamelenbloed en een flinke dosis toeval zorgen voor een hele nieuwe wereld aan toepassingen. Die ontdekking zal leiden tot vele nieuwe doorbraken. Van nieuwe behandelingen en medicijnen tot toepassingen in de landbouw.

