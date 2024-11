'Knappe Koppen' over CAR-T-celtherapie

Sébastien Anguille bracht als kind meer dan een jaar door in het ziekenhuis, als gevolg van een misgelopen ingreep. Toen besliste hij ​ dat hij zelf arts zou worden.

Zijn missie is moeilijk te behandelen kankers genezen door nieuwe therapieën te ontwikkelen. Hij wil levens redden.

Sébastien Anguille: 'Bij CAR-T-therapie geven we een eenmalig infuus met genetisch aangepaste cellen van de patiënt zelf die de kanker aanvallen als serialkillers. Dat is sciencefiction, als je daar over nadenkt.'

Sébastien studeerde af als hematoloog en specialiseerde zich in lastig te behandelen bloedkankers. Voor sommige van zijn patiënten is er helaas geen behandeling. En dus reist Sébastien naar China om er alles te leren over CAR-T therapie: een experimentele kankerbehandeling waarbij de eigen afweercellen van een patiënt genetisch worden aangepast om de kanker aan te vallen. Daarmee boekt hij verbluffende resultaten.

