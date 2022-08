Klaasje blikt terug op K3 in 'Waarheid, Durven of Doen'

Maandag 15 augustus kronen actrice Kadèr Gürbüz, theatermaker en muzikant Jaouad Alloul, ex-K3'tje Klaasje Meijer en tv-chef Wim Ballieu de orangerie van 'Waarheid, Durven of Doen' tot de gezelligste plek van Vlaanderen.

Wanneer tijdens het voorgerecht de lampionnen flikkeren, krijgt het viertal hun eerste waarheid-vraag voorgeschoteld: 'Wat zou jij anders hebben gedaan als je nu terugkijkt op je leven?' Kadèr vertelt hoe ze nooit getrouwd is, en dat wel graag nog zou doen: 'Ik vind het moeilijker om iemand te leren kennen met ouder worden. Ook denk ik dat mensen soms denken dat ik streng ben, door de personages die ik vertolk.' Klaasje beaamt dat ze ook een rol speelde bij K3: 'Bij het begin van een K3-film krijg je een rolomschrijving. Er staat: Klaasje is naïef, grappig … Ik wou beginnen aan mijn volwassen leven en echt mezelf kunnen zijn.'

Tussen de gerechtjes door volgt nog een didgeridoo sessie, een spelletje 'The Floor is Lava' en zingen de gasten het Kortrijks volkslied 'Vis in de Leie'. En wat vinden ze aantrekkelijk bij iemand anders? Dat komen de kijkers te weten in een nieuwe aflevering van 'Waarheid, Durven of Doen' op maandag 15 augustus om 20.30 uur bij VTM.

Op dinsdag 16 augustus worden Vincent Fierens, Stien Edlund, Metejoor en Marlène de Wouters uitgedaagd. Op woensdag 17 augustus is het de beurt aan Maksim Stojanac, Isolde Lasoen, Laura Govaerts en Alexander Hendrickx en op donderdag 18 augustus sluiten Maarten Vancoillie, Ianthe Tavernier, Sarah Puttemans en Sergio de week af.

