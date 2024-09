Kijker schakelt de hulp in van Axel Daeseleire in 'Erfgenaam Gezocht'

In een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht', woensdag om 20u35 bij VTM, schiet Axel te hulp in het West-Vlaamse Bissegem bij een erfeniskwestie van de kijker. De heemkundige kring is op zoek naar de wettige erfgenaam van Luc Sleeuwagen.

Volgens een krantenartikel staat zijn appartement te koop voor 500.000 euro. Het zou dus wel eens om een aanzienlijke erfenis kunnen gaan. Wanneer Axel langsgaat bij syndicus Eddy, valt hij achterover…



Daarnaast bijt Axel zich vast in de zaak van de Oost-Vlaamse Denise De Sy. Omdat ze geen familie meer had, werd haar begrafenis verzorgd door de pastorale medewerkster van het rusthuis. Zij vertelt Axel dat Denise nog een neef had, Jacques, die inmiddels ook is overleden. Is Jacques effectief een bloedverwante en had hij nakomelingen?

'Erfgenaam Gezocht', woensdag 25 september om 20.40 uur op VTM en VTM GO