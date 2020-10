Keuzemomenten zorgen voor veel emoties én een grote verrassing in 'Boer zkt Vrouw'

Op maandag 19 oktober om 20.40 uur genieten de mannen van Tristan van een relaxed ontbijtje en mama Mireille is er ook bij.

'Ik heb nog geen enkel idee wie Tristan zal kiezen en dat maakt me ook nieuwsgierig naar wat de jongens zelf van Tristan vinden.' Mireille polst of zij al gevoelens hebben voor haar zoon. Ze kent Tristan door en door en merkt dat hij stiller is dan anders. 'Ik merk dat hij het emotioneel moeilijk heeft. Hij heeft het zwaar en als mama wil je eigenlijk je kind dan troosten.' Mireille biedt een luisterend oor en maakt ook van de gelegenheid gebruiken haar voorkeur uit te spreken. Of haar zoon haar zal volgen is nog niet geweten, wel al dat het een ontzettend emotioneel keuzemoment wordt.

Dries is nog altijd wat onder de indruk van wat er de dag voordien gebeurd is. Indira, Eva, Melissa en Céline vinden dat hij te veel op de vlakte blijft en vroegen hem om actie te ondernemen, en dat zindert na. Dries: 'De boodschap is aangekomen dat ik wat meer tijd voor iedereen apart moet nemen. Het is tijd dat het keuzemoment er komt zodat ik mijn aandacht beter kan verdelen.' Dries wordt diezelfde dag nog op zijn wenken bediend door An Lemmens, want ook bij hem staat vandaag een nieuwe keuzemoment op het programma.

Bart probeert Céline minder op te zoeken. Maar daar slaagt hij maar even in, merken Lotte en Dagmar meteen op. Vandaag op de to do-lijst op de boerderij, voor Dina toekomt voor het keuzemoment: de froufrou van de pony’s knippen. 'Ik dacht, we zijn nu toch bezig aan de pony’s, dan kunnen we evengoed Barts haar ook doen', lacht Dagmar.

Rebecca, Muriëlle, Mariska en Sarah genieten van het werk in Davids perengaard, maar tegelijkertijd neemt de frustratie toe omdat hun boer niet in zijn kaarten laat kijken. Rebecca: 'We komen allemaal goed overeen maar het is niet zo makkelijk om met zo veel vrouwen onder één dak te wonen. Het wordt tijd dat de groep wat kleiner wordt.' Muriëlle kan haar alleen maar gelijk geven: 'Vorige keer waren we niet zo blij toen An Lemmens toekwam, maar nu verlangen we ernaar', lacht ze. 'Mijn gevoel voor David is voor eventjes op pauze gezet, tot ik zelf wat meer weet.' Ook bij David heersen blijkbaar al gevoelens: 'Er zijn toch al wat pijlen afgeschoten. Ik had dat niet verwacht want het is toch al wel even geleden bij mij', verklapt hij aan An. Welke twee dames mogen blijven? Wie moet huiswaarts?

Deze aflevering garandeert niet alleen een emotioneel keuzemoment bij Tristan, maar ook een serieuze verrassing bij één van de andere keuzemomenten.

