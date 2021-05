Ketnet Junior zorgt voor danspret tijdens het hemelvaartweekend

Er staat een verlengd weekend voor de deur. Daarin kan je peuter en kleuter genieten van de nieuwe reeksen 'Pingu in de stad' en 'Sarah danst'. Kaatje spoort hen met het lied 'Smeer maar' aan om zich in te smeren tegen de zon.

'Sarah Danst'

In 'Sarah Danst' maakt Sarah samen met DJ Sokpop geweldige dansvideo's. Sarah woont in een kleurrijke blokkentoren met een gezellig voortuintje aan de rand van de stad. Ze betovert iedereen met haar mooie glimlach! Samen met DJ Sokpop danst ze op de leukste beats. 'Sarah danst' is het ideale programma om samen je tuin of terras om te bouwen tot een mini-fuif. Sarah en DJ Sokpop leren onze juniors allerlei leuke dansjes aan. Zo stimuleert Ketnet Junior ook tijdens dit lange weekend de motorische ontwikkeling van de jongste Ketnetters.

Je kan 'Sarah Danst' vanaf nu bekijken in de Ketnet Junior-app, op YouTube en VRT NU. De nieuwe avonturen van Sarah zijn vanaf donderdag 13 mei ook te volgen op tv.

'Pingu in de Stad'

Ketnet Junior zorgt voor nostalgie met een vernieuwde reeks van Pingu. De kleine pinguïn werd zowel inhoudelijk als visueel in een nieuw jasje gestoken. Pingu is verhuisd naar de stad en moet erg wennen aan zijn nieuwe leefomgeving.

Nieuwsgierige Pingu zal er alles aan doen om de inwoners van de stad bij hun job te helpen, maar hij maakt er vaak een rommeltje van. Pingu is voor vele ouders puur jeugdsentiment. Het ideale programma voor quality time met het gezin in de zetel.

Nieuwe verfrissende afleveringen van 'Pingu in de Stad' kan je vanaf nu bekijken in de Ketnet Junior-app, op VRT NU en vanaf 13 mei op tv.

'Kaatje - Smeer Maar'

'Van mijn snoet naar mijn voeten, langs mijn buik, dan de route helemaal terug, doe jij mijn rug?' Met dit aanstekelijk refrein zet Kaatje – samen met astronaut Viktor en dino Kamiel – alle juniors en hun ouders aan om zich voldoende in te smeren bij zonnig weer. Ketnet maakt met dit lied klein en groot bewust van de gevaren van de zon én het belang van een goede huidbescherming.

Je kan 'Smeer Maar' van Kaatje vanaf nu in de Ketnet Junior-app, VRT NU en op YouTube beluisteren.

Special van 'No-No: Zondvloed in Onderbosmeren'

Heeft je junior zin in avontuur? Dan kan je steeds terecht in de Ketnet junior-app met nu een lange zonnige special van 'No-No: Zondvloed in Onderbosmeren'.

In Onderbosmeren begint elke dag als een mooie, gelukkige dag. Elke ochtend wordt No-No het vogelbekdier wakker met een verbazingwekkend idee. Hij kan niet wachten om het uit te proberen. No-No rent vervolgens naar zijn vrienden om zijn idee uit te voeren. No-No is een komische animatieserie voor preschoolers, gebaseerd op de kinderboeken van Magali Le Huche.

'No-No: Zondvloed in Onderbosmeren', vanaf nu in de Ketnet Junior-app, op VRT NU en op 13 mei op tv.

Uiteraard lopen ook de vaste programma’s zoals 'Tik Tak', 'Bumba', 'Kaatje'... gewoon door tijdens het hemelvaartweekend en is het volledige Ketnet Junior-aanbod altijd en overal beschikbaar via de gratis Ketnet Junior-app en op VRT NU.