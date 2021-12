Kerstspecial met Kürt Rogiers, Aaron Blommaert, Bieke Ilegems en Erik Goossens voor 30 jaar 'Familie'

Vorige week geraakten Maarten & Dorothee en Ingeborg & 'Bartje' zonder stoflongen uit de dolgedraaide deegmolen van hun gesaboteerde bakkerij. 841.000 kijkers smulden mee van de hilarische slapstick momenten, goed voor 35,1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Zondag nodigen de broertjes Coppens ter ere van 30 jaar 'Familie' vier acteurs uit voor een speciale kerstaflevering. Aaron Blommaert en zijn tv-vader Kürt Rogiers -Raven en Lars in de soap- nemen het op tegen het iconische koppel Babette en Peter uit de beginjaren van 'Familie', gespeeld door Bieke Ilegems en Erik Goossens.

'De rol van Peter in 'Familie', dat moet ongeveer 1000 jaar geleden zijn', lacht Erik. 'Neen 30 jaar', verbetert Bieke. 'Aaron is eigenlijk even oud als onze jongste dochter.' Kürt heeft dan weer CVC-stress: ''Code Van Coppens'-stress. Vooral omdat Aaron me net vertelde dat hij al een paar keer een escape room heeft gedaan maar er nooit is uitgeraakt.' Aaron merkt meteen dat Kürt heel competitief is: 'Wij komen normaal altijd heel goed overeen, maar ik ben toch echt benieuwd wat er daarbinnen gaat gebeuren.'

De vier 'Familie'-acteurs worden in een gepaste geschenkverpakking gestoken en verzonden richting Santa Kees, de broer van de Kerstman. Maar onderweg loopt niet alles op rolletjes waardoor zelfs de immer rustige Kürt Rogiers in complete 'beest-modus' gaat. Komt er letterlijk hoogspanning op de goede relatie? Of overheerst toch vooral het immer positieve kerstgevoel?

En dat Mathias en Staf Coppens mannen zijn van veel talenten is alom geweten. Maar in de kerstspecial van 'Code van Coppens' toveren ze nóg een talent uit hun mouw. Misschien een ideetje voor het komende kerstfeest bij de familie?

[video]

'Code van Coppens Kerstspecial', zondag 12 december om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.