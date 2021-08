Kelly Pfaff gaat in 'Waar voor je Geld?' voor het eerst op zoek naar... wildernis

Dinsdag trekken Kelly Pfaff en makelaar Arjen er opnieuw op uit om een droomwoning te vinden die waar voor haar geld biedt in 'Waar voor je Geld?' bij VTM 2.

Sara (29) en Jan (32) wonen in een nieuwbouwappartement in Antwerpen, maar willen graag groener wonen om duurzamer te leven. Met een stevig budget van 650.000 euro zoekt het ondernemende koppel 'een groen dak' en 'een beetje wildernis'. 'Onze woondroom is een woning die opgaat in de omgeving. Voorlopig hebben we die nog niet gevonden, dus zou het nog duurzamer zijn om op zoek te gaan naar een renovatieproject om dat dan zo duurzaam mogelijk in te vullen', klinkt het. Vinden Kelly en Arjen een groene oase waar Sara en Jan hun stempel nog op kunnen drukken?

'Waar voor je Geld?', dinsdag 31 augustus, om 21.45 uur bij VTM 2 en op VTM GO.