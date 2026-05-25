Kato en Thibault vinden aangekochte woning te klein: 'Het staat hier direct terug vol'
Kato en Thibault rijden vol spanning naar hun nieuwe thuis, die Sophie voor hen heeft aangekocht. Voor het Gentse koppel waren vooral twee zaken cruciaal: Thibault wil absoluut dicht bij het centrum van Gent blijven wonen, terwijl Kato vooral nood heeft aan voldoende kastruimte én speelruimte voor hun zoontje.
Wanneer ze hun nieuwe woning voor het eerst ontdekken, weten ze nog niet waar ze precies terechtgekomen zijn. Wel proberen ze meteen in te schatten of het huis groot genoeg is voor hun gezin van drie, maar dat lijkt op het eerste gezicht toch wat tegen te vallen: 'Hoe dat het nu is, zou ik het niet groot genoeg vinden. Als je hier kasten, een tafel, een salon en Castor zijn speelgoed zet, dan staat het hier direct terug vol.'
Samir en Magali staan aan het begin van hun 'Blind Gekocht'-avontuur. In 2021 kochten ze een appartement in Mortsel, waar ze meteen hun hart aan verloren. 'Ik kwam hier binnen en was op slag verliefd. Dan hadden we nog één droom en dat was een kindje krijgen.' Maar dat liep anders dan verwacht. Toen Magali zwanger bleek, ontdekten ze dat ze niet één, niet twee, maar drie kindjes verwachtten. Hoewel het koppel dolgelukkig was, bracht dat ook heel wat praktische uitdagingen met zich mee. Hun droomappartementje zou snel veel te klein worden, waardoor ze nu op zoek gaan naar een ruimere woning voor hun gezin van vijf. Sophie en Daan staan te popelen om de huizenzoektocht op te starten, maar als Daan naar de stijl en het moodboard vraagt, zakt de moed hem in de schoenen.
'Blind Gekocht', maandag 25 mei om 21.15 uur bij Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Stan Van Samang brengt ‘een ster' naar Florentina
- Play brengt openhartig portret van Nick Bril in nieuwe documentaire
- Nog één keer alles geven: dit zijn de 6 finalisten van 'So You Think You Can Dance'
- ‘Mag ik jouw nier?’ gelanceerd op sterfdag BNN-oprichter Bart de Graaff
- Verboden Liefdes en familiegeheimen in nieuwe dramaserie 'Geheime Liefde'
- Kato en Thibault vinden aangekochte woning te klein: 'Het staat hier direct terug vol'
- Dit zie je maandag in een nieuwe aflevering van 'Radar'
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Berkel en Rodenrijs
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- De lucht kleurt Q: Berre geeft in luchtballon van Qmusic spectaculaire showcase vanuit de lucht
- K3 keert na ruim 16 jaar terug in de Top 40 met het Foute Anthem van Qmusic 'Schaduw'
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
-
HBO lanceert eerste beelden van 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'
-
'Ticket to the Tribes' is binnenkort nieuw op Prime Video
-
Het wordt heel heet in de studio van 'So You Think You Can Dance'
-
Amy's 30ste verjaardag ontploft na verrassende onthullingen in 'The Real Housewives of Antwerp'
-
'Vanavond Bij Ons' is nieuw op njam!
-
Hoe ver gaat Andreas in 'Thuis'?
-
Kijk de trailer van het nieuwe seizoen van 'Rivals'
-
Zo klonk Essyla tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival
-
Mathieu Terryn geeft exclusieve inkijk in de backstage van 'The Voice'
-
Eerste vrouwelijke dansduo raast over het 'SYTYCD'-podium
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
-
Anne en Hannelore moeten toegevingen doen in 'Blind Gekocht'
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
Kijktip van de dag
Februari 1954: Marilyn Monroe onderbreekt haar huwelijksreis in Japan en vliegt naar het door oorlog verscheurde Korea. Voor meer dan 100.000 uitgeputte soldaten staat ze op het podium - voor het eerst in haar leven écht op een podium - en zingt ze zich de ziel uit haar lijf in de ijzige kou. Het is het moment waarop Marilyn Monroe ophoudt een filmster te zijn en zichzelf ontdekt als iets veel groters. Via gerestaureerde archiefbeelden duikt deze documentaire in een weinig bekend maar bepalend hoofdstuk uit haar leven.
'Marilyn Monroe: The Rise of an Icon', om 20.15 uur op VRT Canvas.