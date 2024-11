Karlien zwicht voor de charmes van Thomas in 'Blind Getrouwd'

Terwijl de vlinders zich bij Thomas en Karlien voor de ogen van haar ouders vermenigvuldigen, lijken de lieftallige gevleugelden bij Simen en Larissa naar buiten in plaats van binnen te fladderen.

Net zoals Simen zelf, die alweer een avond de hort op ging. Larissa heeft haar grens bereikt en komt voor zichzelf op in de tiende aflevering van 'Blind Getrouwd'.

Larissa en Simen zijn 1 maand getrouwd, en dat wil de goedlachse kinderbegeleidster vieren. Ze zet een fles wijn koud voor een gezellig avondje samen, maar dat draait anders uit wanneer Simen andere plannen heeft. Enkele dagen later wordt de stemming al helemaal beladen, wanneer de grondwerker weer een avond veel later thuiskomt dan aangekondigd. 'Ik ben echt super pissed. Het was niet de eerste keer, dus het zat me wat hoog', vertelt Larissa, die het gevoel heeft dat ze naast mekaar leven. Moeke to the rescue, maar Simen moet thuisblijven. Welk advies heeft publiekslieveling Simonne voor haar oogappel?

Geen hulp nodig bij Thomas en Karlien, zij viben zoals Kate Winslet en Leonardo. Het koppel woont nu in Antwerpen, the place to be voor sushi, volgens Karlien. Maar Thomas heeft een moeilijke relatie met vis. 'Dit wordt de trip van mijn leven. Iedereen doet daar zo lelijk over, maar ik vind sushi zwaar overrated. Ze doen dat blijkbaar ook in een boot, waarom zou je je eten in een boot doen?'. Karlien probeert Thomas te bekeren, al kijkt die vooral uit naar de volgende gang: de brunch die de dag erop gepland staat voor Karliens verjaardag. Op de guestlist: Karliens ouders, want het koppel heeft hen sinds hun huwelijk niet meer gezien. Thomas verrast zijn echtgenote met een origineel cadeau. Eentje waarop Karlien klaarblijkelijk niet zat te wachten…

Bij Britt en Jonas is de tweedaagse blijven nazinderen. Ze hebben wat zuurstof nodig en zijn met viervoeter Bella naar de Vlaamse Ardennen getrokken voor een wandeling. Het blijft zoeken voor hen naar een manier van communiceren die voor allebei werkt. Omdat ze blijven vastlopen, komt seksuoloog Wim Slabbinck langs om te bespreken hoe het verder moet.

Na drie weken samen zijn al met je schoonfamilie op vakantie gaan naar Italië? No biggy voor Jidse, die ook zijn echtgenote opnieuw verbaast: 'Ik had zelf de vraag gesteld of hij mee wou, ervanuitgaande dat Jidse ging zeggen 'wie wil er nu met zijn schoonfamilie mee als je je vrouw nog maar drie weken kent?', maar eigenlijk zei hij meteen 'ik regel dat wel!'.' In Italië spreekt het koppel af om bij terugkeer het op het eerste gezicht tegenstrijdige advies van relatietherapeute Sarah Hertens, aan te nemen: mìnder tijd doorbrengen met mekaar.

'Blind Getrouwd', maandag 18 november om 20.40 uur bij VTM.