Karl Meesters danst voor zijn overleden moeder op een nummer van hun muziekicoon Prince in 'Dancing With The Stars'

Vanavond verwelkomen Jonas Van Geel en Peter Van den Begin heel wat internationale supersterren in 'Dancing with the Stars'. In een speciale 'Icons'-aflevering komen de tien danskoppels voor het eerst samen en brengen ze elk een tribute aan een van hun muzikale iconen.

Karl Meesters wordt Prince, een icoon met een hele speciale betekenis voor hem. 'Prince is voor mij een beetje een halfgod, die een grote muzikale impact op mij heeft gehad', vertelt Karl. 'Ik heb Prince nog gezien. De eerste keer dat ik naar hem ben beginnen luisteren was ik 13 jaar. Toen had ik mijn zicht nog, ik ben dat pas beginnen te verliezen op mijn 21ste. Ik weet dus perfect hoe Prince eruitziet. Dat waren onvergetelijke concerten.' Karl danst vanavond niet alleen voor Prince, maar ook voor zijn overleden moeder Monique. 'Niet alleen moeten we dit doen voor Prince, maar ook voor mijn ma. Zij is pas vanaf zijn overlijden een gigantisch grote fan geworden. Wij hebben elkaar daar op een soort nieuwe manier in gevonden. Ik ben met haar vier dagen naar de herdenking van Prince in Minneapolis gegaan. Daar werd kei veel geknuffeld, dat was crazy. Ik stond daar met mijn ma en gaf haar een knuffel om het moment te grijpen. Een paar dagen later zei ze: ‘Je hebt mij toen vastgepakt en dat was het schoonste moment van mijn leven’. Voor haar was dat alles. Prince is ook dat geworden voor mij. Ik kijk er naar uit om te knallen op de dansvloer, want dit wordt voor mij het hoogtepunt van 'Dancing with the Stars'.'

'Dancing with the Stars', zondag 13 april om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.