Karen Damen openhartig over relaties en het moederschap in 'Alloo bij…'

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2015

Donderdag blikt Luk Alloo met Karen Damen terug op haar voorbije jaren. Ze trekken naar DPG Media om een jarige Regi te verrassen in de radiostudio. Op weg naar Vilvoorde vertelt Karen over haar relatie met Regi: 'We hadden een hele leuke relatie en hebben ons heel goed geamuseerd samen. We zijn eigenlijk twee dezelfden op veel vlakken.'

Op de vraag van Luk waarom de relatie slechts 4 jaar duurde, is het antwoord duidelijk: 'Omdat Gert Verhulst in het spel kwam!'



Verder neemt Luk Karen mee naar het ziekenhuis waar ze beviel van haar zoon Sky. In de wagen deelt ze openhartig dat ze blij is dat haar zoon nu al wat ouder is. De beginjaren vond ze vrij heavy en ze geeft toe dat ze het moederschap zwaar heeft onderschat. 'Alloo bij…', donderdag 19 mei om 21.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.