Kandidaat uit 'The Voice Kids' krijgt 'boze buurvrouw' Ruth Beeckmans over de vloer

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De voorbije weken lieten gemiddeld 900.000 kijkers - goed voor 39,2% marktaandeel (VVA 18-54) en zelfs 46,7% in de jonge doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld) - zich verrassen door de powerstemmen in 'The Voice Kids'.

Op vrijdag 6 maart zijn coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, K3 en Gers Pardoel toe aan de allerlaatste audities. Een laatste kans om de lege plekjes in hun team op te vullen. In de vijfde Blind Auditions is een verrassende gastrol weggelegd voor Ruth Beeckmans. De 14-jarige Jen uit Vosselaar krijgt tijdens zijn drumles namelijk bezoek van de 'boze buurvrouw', die zich stoort aan zijn helse lawaai. Gelukkig heeft Ruth ook goed nieuws voor Jen op zak...

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de laatste Blind Auditions:

- Jen Nuyts (14, Vosselaar) drumt al sinds zijn 9 jaar. 'Maar ik ben niet zo’n grote performer', klinkt het. Gelukkig krijgt hij met zijn auditie op Jailhouse Rock van Elvis Presley wel alle coaches aan het dansen.

- Claire Corstens (12, Vilvoorde) waagt haar kans met My Boy van Billie Eilish. Van zodra ze het podium betreedt, wordt er door de coaches op het scherpst van de snee gestreden. Vooral Laura haalt álles uit de kast. Maar als twee honden vechten om een been…

- Fleur Pauwels (13, Stekene) nam 2 jaar geleden al eens deel aan 'The Voice Kids'. 'Toen kon ik nog niet zo goed gevoel in mijn liedje leggen.' Slaagt ze daar nu wel in met Someone You Loved van Lewis Capaldi?

- Lentel Cuypers (12, Schoten) is volgens haar ouders een echte spring in ‘t veld. ‘s Ochtends staat ze voor dag en dauw op om TikTok-video’s te maken. Ze probeert de coaches in te pakken met Lullaby Of Birdland van Ella Fitzgerald.

- Rani Schoonens (11, Grimbergen) zingt en danst de hele dag door. Tijdens de training op de dansschool krijgt ze bezoek van Sieg De Doncker, die groot nieuws heeft meegebracht… Rani doet auditie op Alarm van Anne-Marie.

- Sarah Ullens (13, Brussel) is een sportieve meid die surft en hockey speelt. Haar zusje is grote fan van K3 en dus hoopt Sarah dat de dames zich zullen omdraaien tijdens haar auditie op Perfect van Ed Sheeran.

- Endrew Tulpin (13, Oudenburg) werd ingeschreven door zijn vriendinnen en heeft zijn fanclub ook meegebracht voor zijn auditie op Over The Rainbow van Israel Kamakawiwo'ole. Zijn unieke, diepe stem tovert meteen een blik van verwondering op het gezicht van de coaches.

- Yasmina Elayane (14, Diest) heeft alopecia areata, een aandoening die tot ernstige haaruitval leidt. Muziek is haar ideale uitlaatklep. 'Ik probeer altijd door te zetten en voor mijn dromen te gaan', klinkt het. Dat doet ze met Do I Wanna Know? van Arctic Monkeys.

- Anouk Kellens (14, Diepenbeek) houdt van Slayer, Nirvana en metalmuziek. Haar alternatieve stijl kreeg ze van haar papa met de paplepel mee. Tijdens haar auditie gaat het er iets minder stevig aan toe met Let It Be van The Beatles.

- Aenea Grignard (12, Hamme) wil later graag zangeres worden… of hartchirurg. 'Ik vind het leuk om in dingen te snijden en het menselijk lichaam is heel interessant', klinkt het. Zingen doet ze vrijdag op idontwannabeyouanymore van Billie Eilish.

- Carrera Erauw (14, Kaprijke) heeft een passie voor dansen. Die microbe kreeg ze te pakken dankzij K3. Carrera is sinds haar 2 jaar een enorme fan van de meiden. Drukken de K3’tjes af voor Dear Future Husband van Meghan Trainor?

- Nele Lambilotte (13, Montenaken) doet ook aan dansen en heeft zo al heel wat podiumervaring opgedaan. 'Maar solo zingen op een podium is toch helemaal anders', weet ze. Ze hoopt het publiek te kunnen emotioneren met Supermarket Flowers van Ed Sheeran.

'The Voice Kids', vrijdag 6 maart om 20.40 uur op VTM.