Kanaal Z lanceert 'Z-Sustainable Finance' over duurzaam ondernemen

Vanaf 17 maart brengt Kanaal Z elke donderdagavond de reeks 'Z-Sustainable Finance'. In de serie leggen experts en ondernemers uit waarom een duurzame bedrijfsstrategie nuttig en nodig is, en lichten ze toe hoe ze die strategie ontwikkelen.

'Z-Sustainable Finance' komt tot stand in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO en Febelfin).

Duurzaamheid staat vandaag hoog op de agenda van het bedrijfsleven: klimaatverandering, stijgende energieprijzen en de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties krijgen een vertaalslag in de strategie van zowel grote ondernemingen als kmo’s. Steeds meer bedrijven streven ernaar om te voldoen aan duurzaamheidsvereisten rond milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Zowel klanten, medewerkers als stakeholders hechten daar immers hoe langer, hoe meer belang aan. Daarom sturen ondernemingen hun strategie bij en nemen initiatieven om hun ecologische voetafdruk kleiner te maken, een duurzaam personeelsbeleid uit te werken en transparant te rapporteren over de bedrijfsvoering.

Die acties vergen investeringen. De financiële sector staat klaar om bedrijven daarbij te ondersteunen. Een goede ESG-rapportage kan kmo’s helpen bij de financiering van hun duurzame strategie. Voorlopig is zo’n duurzaamheidsrapport nog geen vereiste, maar vanaf 2023 zullen heel wat grote bedrijven ertoe verplicht worden. Naar verwachting zullen zij dan ook meer informatie vragen aan hun toeleveranciers, vaak kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom bereiden ook kmo’s zich best voor op een ESG-rapportage.

Alex Coene, Netmanager: 'De reeks 'Z-Sustainable Finance' van Kanaal Z zet de opportuniteiten van duurzaam ondernemen in de kijker. Experts lichten lichten toe waaruit uit een ESG-rapportage bestaat en hoe een kmo dit in de praktijk kan aan aanpakken. Voorts komen bedrijfsleiders aan het woord over hun duurzaamheidsstrategie en over de meerwaarde die ESG-rapportage voor hen betekent.'

Over Kanaal Z. Als enige zakenzenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel brengen Kanaal Z en Canal Z het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 408.559 kijkers en op weekbasis 1.487.817 kijkers (bron CIM audimetrie).