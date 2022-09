Kanaal Z lanceert met 'Z-EdTec' tiendelige reeks over educatieve technologie

In de nieuwe, tiendelige reeks 'Z-EdTech' belicht Kanaal Z elke eerste woensdag van de maand de Belgische EdTech-sector. Die sluit aan bij de digitalisering van onderwijs- en opleidingsvormen.

Kanaal Z brengt onderzoekers, scholen en bedrijven samen om de trends en evoluties in de sector te bespreken en het belang van cocreatie toe te lichten. De reeks loopt in samenwerking met <edtech/station> en Agoria, de werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven.

Heel wat onderwijs- en opleidingsvormen zijn vandaag digitaal. Leerkrachten en leerlingen vinden meer dan ooit de weg naar digitale lespakketten, maar ook in de bedrijfscontext wordt bij opleidingen en bijscholingen almaar meer gebruik gemaakt van digitale technologieën. Hybride leren en mobile learning raken dus steeds beter ingeburgerd en de ontwikkeling van deze educatieve technologieën biedt heel wat kansen voor de economie. De EdTech-sector groeit dan ook wereldwijd. Met zijn academische knowhow en dankzij sterke impulsen vanuit het bedrijfsleven wil ons land dit momentum aangrijpen om internationaal mee te spelen op het vlak van technologische innovatie voor onderwijs en opleiding.

Om het EdTech-ecosysteem in België te ondersteunen werd in mei van dit jaar de hub <edtech/station> opgericht, met Kortrijk als thuisbasis. Hier krijgen onderzoekers, scholen en bedrijven de ruimte om te experimenteren en samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Alex Coene, Netmananger Kanaal Z: 'In de nieuwe tiendelige reeks 'Z-EdTech' belicht Kanaal Z de sterktes van dit Belgische ecosysteem. We tonen waartoe onze bedrijven vandaag al in staat zijn, hoe enkele disruptieve spelers met hun technologie de markt veroveren, maar ook waar er nog kansen liggen.'

'Z-Edtech', elke eerste woensdag van de maand, tien maanden lang op Kanaal Z, in samenwerking met <edtech/station> en Agoria.