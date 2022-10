Kanaal Z lanceert een reeks over de digitalisering bij kmo's

In de nieuwe reeks 'Z-Connected' toont Kanaal Z vanaf zaterdag 8 oktober hoe kmo's omgaan met digitalisering. Bedrijfsleiders getuigen openhartig over de vele uitdagingen die met die digitalisering gepaard gaan.

Digitalisering is en blijft een hot topic voor veel kmo’s. De talrijke voordelen van een digitale transformatie zijn genoegzaam bekend. Investeringen in digitale tools, in automatisering en robotisering en/of in cybersecurity kunnen voor een bedrijf een hefboom vormen van een grotere productiviteit en flexibiliteit en dus van groei.

Maar als kmo een digitale strategie uittekenen en gericht investeren in een digitaliseringstraject is niet vanzelfsprekend. Welke digitale toepassingen zijn het meest geschikt? Hoe implementeer je nieuwe, hybride werkvormen? Op welke manier kan de cyberveiligheid worden gegarandeerd? En in welke nieuwe technologieën moet je vandaag investeren, zodat je er morgen de vruchten van kan plukken?

In de nieuwe reeks 'Z-Connected' gaat Kanaal Z langs bij organisaties die volop werk maken van hun digitale strategie. Bedrijfsleiders praten openhartig over de keuzes die ze maken, over de kansen die ze zien, maar even zeer over de uitdagingen om digitale projecten tot een goed einde te brengen. Dat levert boeiende en vooral eerlijke getuigenissen op van Sam Decoster van ACEG, Peter Fontaine van Europaziekenhuizen, Jeroen De Wit van Teamleader, Johan De Geyter van Iristick.

Alex Coene, Netmanager Kanaal Z: 'Met 'Z-Connected' wil Kanaal Z bedrijfsleiders inspireren over digitalisering, hybrid working en cybersecurity in hun kmo. De nieuwe reeks reikt nieuwe technologieën en inzichten aan, zowel over strategische keuzes als de operationele implementatie.'

'Z-Connected', vanaf 8 oktober gedurende 4 weekends op Kanaal Z.