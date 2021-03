Kan Sofie haar bad boy-type loslaten en Kenneth een eerlijke kans geven in 'Blijven Slapen'?

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Vorige keer ontmoetten Sofie (33 uit Sint-Niklaas) & Kenneth (34 uit Breendonk) elkaar voor de eerste keer in het luxueuze huis van 'Blijven Slapen'. In de nieuwe afleveringen, van nu zondag 7 tot en met dinsdag 9 maart bij VTM 2, ontdekken ze samen of liefde meer kans maakt als je de tijd neemt om elkaar écht te leren kennen.

Al beseft Sofie tijdens het bezoek van haar vriendin en haar hondje Tequila dat ze het bad boy-type, waarnaar ze op zoek is, dan wel moet loslaten: 'Kenneth is niet echt mijn type. Het is eerder een brave. Maar misschien is dat wel niet slecht. Omdat het iets anders is, kan het misschien wel lukken', vertelt Sofie.

[video] Naast Sofie & Kenneth begonnen ook Zoë (21 uit Zutendaal) & Ruben (24 uit Affligem) vorige keer al aan hun slow date in de villa van 'Blijven Slapen'. Maar ook vier nieuwe singles gaan daten van breakfast tot bed: modeontwerpster Silke (23 uit Kalmthout) & verloskundige Simon (27 uit Brugge) en vlogster Tine (22 uit Nijlen) & grappenmaker Alex (23 uit Holsbeek). Beslissen de vrijgezellen na 24 uur naar huis te gaan? Of verlengen ze hun verblijf en zo ook hun kans op liefde? De afleveringen van 'Blijven Slapen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO. 'Blijven Slapen', zondag 7 maart om 19.20 uur, maandag 8 en dinsdag 9 maart om 21.30 uur bij VTM 2.