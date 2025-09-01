Kan Maksim Stojanac tegen een stootje in 'Special Forces'?

Hoe weerbaar blijven de rekruten in 'Special Forces' wanneer ze fysiek zwaar uitgeput zijn? Na 300 burpees en een helse mountain run mogen ze dat vanavond bewijzen tijdens de beruchte milling.

Twee minuten lang moeten ze tegen een instructeur boksen. Zanger en acteur Maksim Stojanac komt niet geheel onbeslagen op het ijs: 'Ik ben eigenlijk een zieke marginaal. Ik heb vroeger veel gevochten. Ik kom van ‘t straat, dat is elke dag vechten', lacht Maksim. “Wij zijn 'opgegroeid in een hele arme wijk, dus mijn broer en ik leefden wel op straat. Dat sowieso'. Maar kan hij even goed klappen incasseren tijdens de milling?

