Kan ex-finaliste Jasmin uit 'Regi Academy' laatste plekje veroveren in 'The Voice van Vlaanderen'?

Vanavond worden de laatste plekjes in de teams van Natalia, Mathieu Terryn, Jan Paternoster en Koen Wauters gevuld in 'The Voice van Vlaanderen'.

Ook Jasmin (21 jaar uit Beringen) mag als allerlaatste kandidate een gooi doen naar een ticketje voor de Knock-Outs. Ze deed eerder al mee aan het eerste seizoen van 'Regi Academy' en schopte het toen tot in de finale. Nu waagt ze haar kans op het podium van 'The Voice van Vlaanderen'. 'Regi zijn muziekstijl is niet hetgeen waar ik normaal gezien mee bezig ben. Ik zing liever in het Engels en ik ben graag bezig met popmuziek.' Kan ze de coaches omverblazen met haar ingetogen versie van 'Crazy' van Gnarls Barkley?

Ook voor de afvallers is er hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen haar traject volgen in 'The Voice Comeback Stage'.