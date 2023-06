Kan Amy Sonck het wereldrecord van een backflip op een jetski verbreken in 'Extramy'?

Wereldrecords zijn er om te verbreken. Zo denkt ook Niels Willems, meervoudig Belgisch en Europees kampioen in het freestyle jetskiën. In een nieuwe aflevering van 'Extramy' op VTM GO, daagt hij Amy Sonck uit om haar grenzen stevig te verleggen.