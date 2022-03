Kamal stort zich met 'Andermans Zaken' op Maison M

Het Gentse koppel Mieke en John baat een kledingboetiek uit in hartje Gent, Maison M, letterlijk vertaald 'Huis van Mieke'. Alleen draait de zaak niet goed.

De financiële situatie is ondertussen zo dramatisch dat Kamal moet ingrijpen of Mieke dreigt haar 'baby’tje' te verliezen. En dus gooit Kamal een leger aan experten in de strijd om hun zaak te redden. Al snel blijkt dat de enige redding een totale make-over is van de winkel. En dat maakt heel wat emoties los.

'Andermans Zaken', maandag 7 maart om 20.40 uur op Eén.