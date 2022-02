Kamal neemt in 'Andermans Zaken' het Mechelse KikT onder handen

In 'Andermans Zaken' zet Kamal Kharmach zijn missie onverminderd voort: ondernemingen in moeilijkheden helpen. Hij kan daarbij terugvallen op enkele gekende recepten. Deze week: KikT uit Mechelen.

Wat als je je goedbetaalde job opzegt om je droom na te jagen: zelfstandige worden en je bezig houden met het ontwerpen van plantencreaties? Dat is het avontuur waar Lyne uit Mechelen volop is aan begonnen. Heel moedig, alleen moet je als starter ook over een strak businessplan beschikken. Zo weet je waar je zaak voor staat en hoe je bijvoorbeeld je prijzen bepaalt. En net die focus ontbreekt. En dus is KikT gedoemd om te mislukken, tenzij Lyne stopt met alleen creatief te zijn en ook leert ondernemen op basis van cijfers.

'Andermans Zaken', maandag 14 februari om 20.40 uur op Eén.