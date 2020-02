Kürt of Kim: welke kapper kapt het knapst? - VIDEO

Krt of Kim: welke kapper kapt het knapst? - VIDEO

Met zijn spectaculaire worstelmatch bracht Guga Bal team VTM vorige week op voorsprong in de eerste aflevering van 'BEAT VTM'.

Die wist meteen 640.000 kijkers te boeien, goed voor 39% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Team Vlaanderen zal de bekende Vlamingen dus moeten bijbenen en rekent daarvoor op Kim (47) uit Tielrode. Zij daagt haar tegenstander uit om in 100 dagen tijd de beste dameskapper te worden. Een 'geknipte' opdracht voor Kürt Rogiers, zo bleek in de kick-off aflevering.

Dameskapster worden was voor Kim altijd al een meisjesdroom en ook bij Kürt roept het beroep een zekere fascinatie op. De techniek van het knippen, föhnen, brushen: de 2 kappers in spe moeten het allemaal onder de knie krijgen. Terwijl Kim thuis oefent op haar eigen papa, stelt Kürt zijn vrouw Els aan als proefkonijn. 'Ik denk dat er toch een lichte relatiecrisis zit aan te komen'', klinkt het tijdens het knippen. De moeilijke trainingen doen het grote enthousiasme van Kürt en Kim even temperen. Dit worden 100 dagen van hard labeur, frustratie, irritatie en eindeloos knippen.

Coaches Pascal Van Loenhout, de beste kapper ter wereld, en Sevda Durukan, de beste kapper van 2019, nemen Kürt en Kim onder hun vleugels. Terwijl Sevda vanuit haar kapsalon in Heusden voor een strenge no-nonsenseaanpak gaat, kiest Pascal in Antwerpen voor een hoog rock-‘n-rollgehalte. Kürt en Kim zijn er op gebrand om hun veeleisende coaches niet teleur te stellen. Tijdens het finaleduel moeten ze in 3 uur tijd 2 make-overs tot een goed einde brengen. 'Ik heb in mijn 25 jaar loopbaan nog nooit van iets wakker gelegen, maar wel van dit', geeft Kürt toe. Kan Kim het allereerste punt voor team Vlaanderen binnenhalen of vergroot Kürt de voorsprong van team VTM?

Kürt en Kim blikken terug in 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Kürt Rogiers en Kim nestelen zich naast elkaar in de tweede online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

