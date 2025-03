Juryleden gaan undercover tijdens dance academy van 'Dancing with the Stars'

In 'Dancing with the Stars' gooit de tweede groep dansers vanavond de benen los. Ingeborg, Shania Gooris, Hannelore Simoens, Miss Angel, Mohsin Abbas, Guy T'Sjoen en Bart Appeltans wagen zich aan hun openingsdans en hopen niet alleen de kijkers thuis, maar ook de jury te overtuigen van hun danskwaliteiten.

Die jury laat niets aan het toeval over en ging voor de start van 'Dancing with the Stars' in alle anonimiteit al eens poolshoogte nemen. Tijdens een dance academy kregen de 14 deelnemers namelijk dansinitiaties van een aantal mysterieuze dansleraars. Groot was hun shock toen achteraf bleek wie die dansleraars precies zijn… 'Nu krijg ik stress', aldus Kathleen Aerts.

