Julie Van den Steen vertelt in 'Beestig' over 'de man van haar leven'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf 25 april is de leukste dierendokter Joshua elke zaterdag terug in een nieuw seizoen van 'Beestig'. Joshua gaat opnieuw langs bij heel wat dierenvrienden, geeft tips en tricks over dieren en zoekt uit waarom de dieren bepaalde dingen graag doen.

Dit jaar heeft 'Beestig' ook twee nieuwe rubrieken in petto: in 'Achter de Schermen' ontmoet Joshua buitengewone dieren en hun verzorgers en in 'Werkpaardjes' gaat hij langs bij dieren met een eigen 'job'. In de eerste aflevering van 'Beestig', op zaterdag 25 april om 18.20 uur, maakt Joshua een wilde rit door de modder, vertelt Julie Van den Steen over 'de man van haar leven', legt Joshua uit waarom geiten flauwvallen en verzorgt hij een ander soort hond dan gewoonlijk: de zeehondjes in Blankenberge.

In 'Ten Huize Van' maakt de kijker kennis met het huisdier van een bekende Vlaming. Dit keer trekt Joshua naar Gent, waar 'influencerhond' Dirk - Dirkie voor de vrienden - woont. De schattige labradoodle heeft een pittig karakter maar de liefde tussen Dirkie en zijn baasje Julie is groot. 'Dirk is zeker de man van mijn leven! Hij is super ijdel en heeft ook echt mimiek in zijn gezicht. Als ik op straat loop zijn er ook vaak mensen die een foto met Dirk willen en niet met mij', vertelt Julie. Maar wat vindt Julie nu echt het leukst aan Dirkie?

Daarnaast trekt Joshua naar de kust in 'Achter de Schermen'. Daar mag hij meelopen met het SOS rescue team van Sea Life Blankenberge. Alle zieke, verzwakte en gewonde zeehonden worden daar opgevangen en verzorgd. En Joshua is daar getuige van een heel speciaal moment…

'Beestig', vanaf zaterdag 25 april om 18.20 uur bij VTM.