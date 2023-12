Joris Hessels vertelt openhartig over zijn nieuw samengesteld gezin in 'Boer Coppens'

Joris Hessels is theatermaker, radiomaker, televisiemaker en schrijver. En in 'Boer Coppens' op kerstdag wordt hij voor eventjes ook boer.

Samen met Mathias Coppens runt hij voor enkele dagen de boerderij Het Fleckje in Heers. Joris begint wat aarzelend aan zijn eerste werkdag als boer. 'Ik heb niet goed geslapen, ik droomde dat ik onder een koe belandde', klinkt het wanneer hij op het erf aankomt. Gelukkig zijn de meeste dromen bedrog, al loopt het hoeden van de kalfjes inderdaad niet zo vlot…

Maar veel tijd om te sukkelen is er niet. Meer dan honderd koeien moeten gemolken worden, er staat een bijzondere klus met de alpaca’s op de planning én er staat een koe op het punt te bevallen. Gelukkig is er tussen al dat boeren door ook wat tijd om elkaar beter te leren kennen. Zo geeft Joris eerlijk toe dat hij weleens last heeft van het imposter syndrome en vertelt hij in een openhartig gesprek over zijn nieuw samengesteld gezin. 'Ik dacht dat we alles zouden samengooien en een nieuw gezin zouden worden. Maar dat is niet zo. Dat is een zoektocht en we zijn er nog niet. Er zijn zoveel verschillende dynamieken, verschillende noden. Willen dat dat een gezin is, maar dat dat niet is. Dat vind ik lastig. Ik voel me daarin gefaald. Kinderen willen ten allen tijden dat hun mama en papa weer samen zijn.'

