Joris Hessels en Dominique Van Malder zoeken weer hondenbaasjes in 'Viervoeters'

Een pluizige reisgezel, een hondenbaby of gewoon een dikke knuffelvriend. Heel wat mensen willen een hond, maar ook heel wat hondjes wachten in de overvolle asielen nog steeds vol ongeduld op een nieuw baasje.

De insteek van hondenfluisteraars Joris Hessels en Dominique Van Malder blijft in het nieuwe seizoen van 'Viervoeters' dan ook ongewijzigd: zoveel mogelijk asielhonden een liefdevol, warm nest bezorgen. En net als bij mensen past er op elk potje een dekseltje. Vier weken lang gaan ze op zoek naar een goede hondenmatch. Joris en Dominique luisteren naar de menselijke verhalen en waarom ze net nu een hond zoeken. Beginnen doen ze bij 'dog virgin' Tineke, avonturiers Renaat en Annie en de familie Verleyen.

Vier experten begeleiden de hondmoetingen: An Fransen (expert Dierenasiel Genk), Laura Bangels (hondengedragsdeskundige), Morgane van Ravestyn (expert Dierenasiel Veeweyde Turnhout) en Koen Van Daele (expert Dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust).

Dog virgin

Tineke en Frederik zijn klaar om een volgende stap in hun relatie te zetten en willen hun gezin graag uitbreiden met een viervoeter in huis. Al zullen ze wel nog moeten overeenkomen in hun opvoedingsstrategie. Voor Tineke is het hebben van een hond onontgonnen terrein: 'Ik ben eigenlijk een dog virgin. Ik heb absoluut geen ervaring met het opvoeden van honden. Enkel een paar vriendinnen van mij hebben een hond. Van mij zou hij zelfs in bed mogen liggen (lacht).'

Avonturiers Renaat en Annie genieten volop van hun pensioen. Al was het niet altijd even gemakkelijk voor Renaat: 'Vier jaar geleden ben ik met mijn motor omvergereden door een tegenligger. De eerste jaren heb ik heel veel pijn gehad. Ik heb eerst terug moeten leren het positieve in het leven te zien en moeten leren omgaan met mijn beperkingen. Maar nu dat alles terug wat in zijn plooi valt, is er plek in ons hart om ons leven te kunnen delen met een hond.' Nu trekken ze Europa rond met hun jeep en willen ze dit graag delen met pluizig reisgezelschap. Hun toekomstige hond mag alvast niet wagenziek worden. Zal het klikken met de Airedale terriër Pascha? En kunnen ze in het vervolg met z’n drie op reis?

Familie Verleyen nam vorig jaar afscheid van hun Jack Russel Toby. Het gemis was enorm maar nu vinden ze de tijd rijp voor een nieuwe hond in hun gezin.

'Viervoeters', vanaf woensdag 12 januari om 20.35 uur op Play4.