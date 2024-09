Jorina heeft avond voor haar huwelijk al een date met schoonvader-in-spe

Alweer een nieuw tipje van de sluier over het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd': de 32-jarige Jorina Van Rompaey uit Lier is de derde bruid die experten Wim Slabbinck en Sarah Hertens vrij spel geeft in de keuze van haar huwelijkspartner.

Op wie hun oog na veel screenen, praten, wikken en wegen is gevallen, blijft goed bewaard geheim tot in de aflevering van maandag.

Jorina, in de middelbare school waar ze werkt ook wel bekend als 'die van het onthaal', wordt door haar 2 zussen verrast, bij wie ze zogezegd moet gaan babysitten. Maar Jorina komt uitgerekend dan voor één keer te vroeg, waardoor de hele verborgen camera-opname in het water dreigt te vallen…

Jorina’s zelfbeeld zat vroeger niet zo goed: 'Jaren geleden viel ik 15 kilogram af, en daardoor is mijn garderobe wel wat veranderd. Mijn zussen noemen het soms mijn nieuwe imago, omdat ik me nu wel een keer sexier durf kleden. Ik denk dat ik een heel ander trouwkleed ga kiezen dan acht jaar geleden, omdat ik mijn vormen nu meer in de kijker durf te zetten. Op onze trouwdag zal mijn man me voor het eerst zien, dus mijn vormen mogen dan wel wat gezien worden. Ik ga voor boenk erop!', lacht de goedlachse Lierse. Haar man - wie o wie? - zal het waarschijnlijk graag horen.

Vestimentair is ze tot in de puntjes voorbereid, op het last-minute aangekondigde bezoek van haar schoonvader-in-spe, Jan, een pak minder. Een eerste date met je schoonpa, het is zo mogelijk nòg stresserender dan die met je onbekende echtgenoot. De vibe tussen de twee blijkt echter al snel héél goed te zitten.

Terwijl Jorina nog een zenuwslopende ontmoeting staat te wachten voor het altaar, begeven newlyweds Larissa en Simen en Thomas en Karlien zich naar hun feestlocaties. Larissa (30) wordt tot tranen toe beroerd door de speech van haar broer Axl, met wie ze al 8 jaar samenwoont. En Karlien (31) die nog wat warm moest lopen voor Thomas (31), is zwaar onder de indruk van de tekst die hij uit zijn mouw schudt.

'Blind Getrouwd', maandag 16 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.