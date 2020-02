Jongste kandidate ooit in 'The Voice Kids' verrast K3 met auditie op Pina Colada

Op vrijdag 21 februari schiet de schattigheidsfactor serieus de hoogte in in de derde Blind Auditions van 'The Voice Kids', dat vorige week 823.000 kijkers en 36,5% marktaandeel haalde (live+uitgesteld).

Het podium wordt immers vrijgemaakt voor de allerjongste kandidate ooit: de net 8 geworden Jana uit Hoboken. Zij verrast de coaches ook met haar nummerkeuze en probeert hen te doen draaien op Pina Colada van K3. 'Mijn favoriete K3'tje is Marthe, omdat mensen vinden dat ik op haar lijk', klinkt het. Drukken de dames ook op de knop wanneer ze hun eigen hit horen? Feit is dat team K3 in de derde Blind Auditions een stevig inhaalmanoeuvre inzet tegenover slokop Sean Dhondt…

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de derde Blind Auditions:

- Matisse Foré (13, Adegem) maakt samen met zijn opa creatieve video’s voor zijn eigen 'green screen' thuis. Hij houdt van musical en was recent nog te zien in 40-45. Voor zijn auditie brengt hij Soldiers of Love van Liliane Saint-Pierre.

- Thalia Severens (14, Diepenbeek) doet mee om een avontuur te beleven, 'omdat mijn leven saai was'. In het hondenkapsalon van haar mama krijgt ze bezoek van An Lemmens en haar hondje Nando. Thalia zingt Talking To The Moon van Bruno Mars.

- Jana Velo (8, Hoboken) is de allerjongste kandidate ooit in 'The Voice Kids'. Haar lieveling onder de K3’tjes is Marthe, 'omdat mensen vinden dat ik op haar lijk'. Haar auditie doet ze dan ook niet toevallig op Pina Colada van… K3.

- Stan Desimpelaere (13, Torhout) wil later de nieuwe Elon Musk worden. Vlak voor hij het podium op moet om Hey Pa van Niels Destadsbader te zingen, checkt hij graag nog even de beurs. Draait zijn favoriete coach Laura Tesoro zich om?

- Tiana Pollet (12, Kluisbergen) oefent een bijzondere hobby uit. Samen met haar papa doet ze aan crawlen: een parcours afleggen met auto’s op afstandsbediening. Stoot ze in 'The Voice Kids' door met 2002 van Anne-Marie?

- Dilara Soylu (11, Hoogstraten) komt uit een heel internationaal gezin. Haar mama komt uit Oekraïne, haar papa uit Turkije. Zelf spreekt Dilara maar liefst 5 talen. Haar auditie doet ze gewoon in het Engels, met Can’t Pretend van Tom Odell.

- Fleur Dierckx (14, Kontich) brengt vrijdag en emotionele auditie op Miracle van Ilse DeLange, de lievelingszangeres van haar mama. 'Zij heeft 1,5 jaar geleden kanker gehad. Dat ze genezen is, is een wonder. Ik heb dit nummer voor haar gekozen.'

- Inneke Mertens (13, Westmalle) komt uit een muzikale familie en speelt zelf saxofoon. Voor 'The Voice Kids' maakte ze een beklijvende eigen versie van Britney Spears' Toxic, die An Lemmens een kippenvelmoment bezorgt.

- Veronika Bikarova (13, Kessel-Lo) is een creatieve bij en droomt ervan om ooit haar eigen muziek uit te brengen. Ze hoopt de coaches helemaal in te pakken met haar straffe stem en auditie op I Put A Spell On You van Annie Lennox.

- Lauren Kuyken (14, Retie) werd op de volleybaltraining verrast met een ticket voor de Blind Auditions. Met de steun van haar tweelingzus zingt ze All I Want van Emma Bale.

- Mette-Marie Maes (14, Averbode) houdt van kunst, cultuur en muziek. Ze wordt door Sieg De Doncker verrast in een Brussels museum. Mette-Marie zingt in 'The Voice Kids' voor het eerst voor een publiek en doet dat met California Dreamin' van Sia.

- Sofia Stuyck (13, Burcht) kiest voor haar auditie een nummer dat de coaches meteen verrast: Teardrop van Massive Attack. 'Dat liedje is zwaar en duister, maar ook licht en rustig. Ik kan mezelf er wel in vinden.'

'The Voice Kids', vrijdag 21 februari om 20.35 uur op VTM.