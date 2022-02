Jo Lernout brengt bezoek aan toenmalig hoofdgebouw Lernout & Hauspie in 'Don't Worry, Be Happy'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

Jo Lernout begon in 1987 met Pol Hauspie een bedrijf in spraaktechnologie. Het bedrijf was gespecialiseerd in de ontwikkeling van spraakherkenning.

Donderdag duikt Lernout op in 'Don't Worry, Be Happy'. En hij bezoekt het voormalige hoofdkantoor van zijn bedrijf.



'Don't Worry, Be Happy', donderdag 9 februari om 20.35 uur op Play4.