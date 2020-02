Jeroen Meus is klaar voor een nieuw seizoen van 'Twee tot de Zesde Macht'

Foto: Eén - © VRT Geert Van Hoeymissen 2019

'Twee tot de Zesde Macht' viert in het nieuwe decennium zijn zevende seizoen. Als vanouds schuift er ook dit jaar een BV-supermacht aan, waaronder Tom Waes, Jeroom, Frances Lefebure en Philippe Geubels. Zij nemen het op tegen duo's van onbekende Vlamingen.

Bij de bekende namen zitten ook weer enkele verrassende nieuwkomers zoals Frank Lammers (drugsbaron Ferry Bouman uit 'Undercover'), Kim Van Oncen ('Dertigers') en Charlotte Timmers ('Wat Als?', 'Studio Tarara'). Zij wagen zich voor het eerst aan een quiz op de Vlaamse televisie. De presentatie is opnieuw in handen van Jeroen Meus. Nieuw is dat hij zicht dit jaar waagt aan korte filmpjes om quizvragen te stellen of ze met een kwinkslag te voorzien van een vleugje humor.

De BV-supermacht bestaat uit: Sven De Leijer, Tom Waes, Erik Van Looy, Kim Van Oncen, Danira Boukhriss, Jeroom, Charlotte Timmers, Sven De Ridder, Niels Albert, Philippe Geubels, Elodie Ouedraogo, Ivan De Vadder, Jelle De Beule, Frances Lefebure, Eline De Munck, Frank Lammers, Ella Leyers, Olga Leyers, Marleen Merckx, Dimitri Leue, Warre Borgmans, Janus Coorevits, Lennert Coorevits, Guga Baul, Tine Embrechts, Jan Jaap van der Wal, Manou Kersting, Rik Verheye, Steven Van Herreweghe, Anne De Baetzelier en Willy Sommers.

Thema-afleveringen en twee specials voor Kom op tegen kanker

Elke aflevering van 'Twee tot de Zesde Macht' wordt nog steeds opgehangen aan een specifiek thema. Dit jaar zijn dat: De collega’s, Film, Sport, Fake news, 60+, Nillies, Crimi, Familie, Mama’s en papa’s, België-Nederland, Liefde, Vakantie en Pax media.

Er zijn ook dit jaar opnieuw twee BV-specials voor Kom op tegen kanker: In de familie-aflevering nemen bekende familieleden het tegen elkaar op en de laatste aflevering is een pax media-battle waarin Eén, VTM en VIER een vriendschappelijke quiz spelen tegen elkaar.

Aflevering 1: Liefde - Kim Van Oncen en Rik Verheye (zondag 16 februari)

'Twee tot de Zesde Macht' gaat in het weekend van Valentijn van start met een liefdesaflevering. Voor die liefde zorgen 'callboy' Rik Verheye en Kim Van Oncen, alias Saartje uit 'Dertigers'. Voor die laatste is het haar debuut in een televisiequiz op de Vlaamse televisie. Twee teams van sympathieke Vlamingen nemen het tegen Kim en Rik op om 10.000 euro te winnen.

'Twee tot de Zesde Macht', vanaf zondag 16 februari om 20.000 uur op Eén.