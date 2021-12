'Jellystone' en 'Moley' zijn vanaf 13 december te zien op Cartoon Network en Boomerang!

Welkom in Jellystone, een stadje met karakter. Jellystone is een moderne stad met een ouderwetse charme. De bewoners lopen rond en hebben het met elkaar over hun dagelijkse beslommeringen. Er zijn er die in het café hangen, die gezellig in hun huis blijven en andere bewoners vliegen gewoon over je hoofd.